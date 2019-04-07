Пхеньян раскритиковал Сеул за начало развертывания новейших истребителей США

7 апреля 2019 17:21 (UTC+04:00)

КНДР подвергла критике Южную Корею за начало процедуры развертывания американских многофункциональных истребителей пятого поколения F-35A. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в статье, опубликованной в воскресенье информационным интернет-порталом народной республики Uriminzokkiri.

Как отмечается в комментарии, "этот враждебный акт обостряет военную напряженность на Корейском полуострове и является прямым вызовом усилиям по достижению мира". Авторы статьи подчеркивают, что Южная Корея должна задуматься о "катастрофических последствиях постановки на вооружение новейших истребителей".

Ранее в конце марта США выполнили поставку в Южную Корею двух первых самолетов F-35A. Всего до конца нынешнего года Сеул должен получить 10 новейших американских истребителей. По условиям контракта стоимостью $6,5 млрд процесс развертывания самолетов F-35A в южнокорейских ВВС должен завершиться до 2021 года.

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