В результате боевых действий в пригороде Триполи погибли более 20 человек

7 апреля 2019 18:13 (UTC+04:00)

По меньшей мере 21 человек погиб, 27 получили ранения в результате вооруженных столкновений на подступах к Триполи, столице Ливии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье Минздрав признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС).

"Согласно информации, полученной от центрального оперативного штаба при Минздраве ПНС, на данный момент число жертв достигло 21 человека, число раненых - 27", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее новостной портал Afrigate News сообщал о семи погибших и 55 раненых.

4 апреля командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи и в настоящее время штурм главным образом с южного направления. Сарадж отдал приказ всем лояльным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять силу в случае необходимости.

Накануне официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари сообщил о гибели 14 хафтаровцев в стычках в районе столицы.

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