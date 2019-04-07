Два жителя Канады выиграли джекпот национальной лотереи в размере $3,8 млн

Джекпот популярной национальной лотереи "6 из 49" в размере 5 млн канадских долларов ($3,8 млн) разыгран в Канаде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 6, 19, 30, 37, 38 и 49. Бонус-число - 34", - уточнили организаторы. Примечательно, что в этом розыгрыше оказалось сразу два победителя, которые разделят выигрыш пополам. На данный момент известно, что один выигрышный лотерейный билет с такими номерами был продан в провинции Британская Колумбия. Второй победитель проживает в одной из трех центральных провинций Канады - Альберте, Манитобе или Саскачеване, но более точной информации пока нет.

Кроме того, еще один участник розыгрыша из провинции Квебек стал обладателем "утешительного" приза в размере 1 млн канадских долларов ($750 тыс.). Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. В последний раз максимальный джекпот другой национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов был разыгран в январе 2019 года, что составило $44,2 млн.

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