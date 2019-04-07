На всей территории Судана отключили электричество

7 апреля 2019 20:18 (UTC+04:00)

Электричество отключилось на всей территории Судана, заявило в воскресенье министерство водных ресурсов, мелиорации и электричества страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Авария на линии электропередачи Рабак – Маскар – Сеннар – Маранджан - Альхасахиса привела к выходу из строя национальной энергосистемы", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство в своем заявлении не привело никаких причин происшедшего, отметив лишь, что специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.

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