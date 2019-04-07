В одном из мексиканских штатов за 12 часов убили 18 человек

Не менее 18 человек убиты в штате Гуанахуато в центральной части Мексики в субботу в течение 12 часов. Об этом сообщила в воскресенье газета Excelsior, передает со ссылкой на ТАСС.

По штату прокатилась серия вооруженных нападений, а также столкновений между противоборствующими преступными группировками. Одно из них произошло в муниципалитете Апасео-де-Альто, где погибли восемь человек, в том числе трое детей.

Гуанахуато к настоящему времени превратился в один из самых неблагополучных регионов Мексики с точки зрения безопасности. С 2015 по 2018 год число умышленных убийств в штате, согласно официальным данным, выросло на 400%.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным по числу убийств - свыше 33,3 тыс. случаев - стал 2018 год. Новое правительство во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором пока не смогло добиться улучшения ситуации.

В январе - феврале жертвами преступников в Мексике стали 5,65 тыс. человек - на 13,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.

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