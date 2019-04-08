Прорыв дамбы в Бразилии: число погибших выросло до 224 человек

8 апреля 2019 01:41 (UTC+04:00)

Число погибших в результате прорыва дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс в январе этого года возросло до 224, сообщает портал G1 со ссылкой на силы гражданской обороны штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 217 погибших.

По последним данным, пропавшими без вести числятся 69 человек.

Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и жилые дома. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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