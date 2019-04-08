ДТП в Малайзии унесло жизни 10 человек

10 человек погибли, еще 34 были доставлены в больницу после крупного дорожно-транспортного происшествия в Малайзии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в понедельник издание The Star.

По неустановленной причине автобус, в котором находились иностранные рабочие, выехал с трассы и рухнул в кювет. Водитель и восемь пассажиров погибли на месте, еще один человек скончался в больнице.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье в окрестностях Куала-Лумпура.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.