ДТП в Малайзии унесло жизни 10 человек

8 апреля 2019 06:36 (UTC+04:00)

10 человек погибли, еще 34 были доставлены в больницу после крупного дорожно-транспортного происшествия в Малайзии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в понедельник издание The Star.

По неустановленной причине автобус, в котором находились иностранные рабочие, выехал с трассы и рухнул в кювет. Водитель и восемь пассажиров погибли на месте, еще один человек скончался в больнице.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье в окрестностях Куала-Лумпура.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ДТП с автобусом в Нигерии: 19 погибших, 38 раненых
Другие страны 6 апреля 18:35
В Анкаре опрокинулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
Турция 6 апреля 09:03
Принц Камеруна попал в ДТП в Мексике
Другие страны 6 апреля 06:15
В Баку свадебное торжество чуть не обернулось трауром
Происшествия 5 апреля 22:00
На аэропортовском шоссе в Баку произошло тяжелое ДТП (ВИДЕО)
Происшествия 5 апреля 16:10
В Баку арестован водитель, сбежавший с места ДТП
Происшествия 4 апреля 14:17
Лента новостей
Экстренная посадка пассажирского самолета на Тайване
Другие страны 07:38
Международный нефтяной консорциум готовит в Туркменистане тендер
Тендеры 07:35
Туркменистан поставляет на мировые рынки продукцию нефте-и-газопераработки
Энергетика 07:34
American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX до 5 июня
США 07:31
Как повысить скорость беспроводного интернета?
Другие страны 07:19
Ученые расшифровали структуру молекулы, подходящей для лечения рака мозга
Россия 07:11
Азербайджан отказался от крупного кредита для "Южного газового коридора"
Энергетика 07:08
Умер бывший гендиректор Korean Air Lines Чо Ян Хо
Другие страны 06:48
Около 5 тыс. га леса горят на Дальнем Востоке
Россия 05:38