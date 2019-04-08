В Хартуме тысячи суданцев направились к зданию генштаба

8 апреля 2019 19:50 (UTC+04:00)

Несколько тысяч суданцев направляются в понедельник к зданию генштаба ВС страны, где проходит акция протеста, передает корреспондент РИА Новости, сообщает Trend.

Несколько тысяч жителей различных районов столичной провинции Хартум направляются к главной улице города, на которой расположено здание Генштаба армии.

МВД Судана ранее подтвердило гибель семи человек во время субботних и воскресных протестов в этой африканской стране, уже несколько месяцев сталкивающейся с антиправительственными демонстрациями. В минувшие субботу и воскресенье тысячи демонстрантов вышли на улицы Хартума и других городов, чтобы потребовать отставки президента Омара аль-Башира, который правит страной уже 30 лет. В частности, демонстранты пришли к зданию Генерального штаба армии, чтобы призвать военных "встать на сторону народа и добиться отставки президента".

Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб и другие товары, что еще больше ухудшило и так бедственное положение суданцев. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара в центральной части страны. В ряде городов был введен режим чрезвычайного положения. Глава комитета по надзору за расследованием событий в стране Амер Ахмад Ибрахим сообщил в конце января, что в результате протестов в Судане погибли по меньшей мере 30 человек. Также ранее сообщалось о 200 пострадавших.

В конце февраля после двух месяцев массовых акций протеста президент Судана Омар аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на год для принятия экстренных мер по выходу из экономического кризиса.

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