Взрыв в Афганистане, погибли американские военные

8 апреля 2019 23:13 (UTC+04:00)

Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане, еще трое ранены, сообщил в заявлении штаб операции "Решительная поддержка", сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Трое военнослужащих США и один контрактный работник были убиты, трое военнослужащих были ранены при взрыве импровизированного взрывного устройства 8 апреля близ базы ВВС в Баграме", - говорится в сообщении.

Согласно политике Пентагона, имена погибших будут сообщены позднее, после того, как проинформируют их родственников.

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