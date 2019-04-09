Аэропорт в Триполи возобновил работу

9 апреля 2019 01:08 (UTC+04:00)

Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Соответствующую запись в понедельник разместила администрация аэропорта в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Управление гражданской авиации Ливии распространило директиву о возобновлении авиасообщения с аэропортом Митига на период с 19:00 до 07:00 по местному времени до дальнейших указаний", - говорится в заявлении.

По данным администрации аэропорта, пассажирский самолет авиакомпании Afriqiyah Airways прибудет из Стамбула ориентировочно в 00:40 по местному времени.

Удар по военному аэродрому Митига, выполняющему функции международного аэропорта с 2014 года, нанесли в понедельник ВВС Ливийской национальной армии. В результате аэропорт прекратил работу и эвакуировал пассажиров и персонал. Обстрел гражданского объекта осудил спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе, назвав его грубым нарушением международного права. Как пояснил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, целью операции были боевые самолеты Правительства национального согласия (ПНС).

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