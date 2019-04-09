Число погибших в ходе столкновений в Триполи возросло до 51

9 апреля 2019 04:25 (UTC+04:00)

Число погибших во время столкновений в Триполи между войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительства национального согласия (ПНС), признанного международным сообществом, возросло до 51. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press.

По его данным, среди убитых числятся и гражданские лица. Ранее Agence France-Presse со ссылкой на Минздрав Правительства национального согласия (ПНС) информировало о 32 погибших и около 50 раненых.

Столкновения между противоборствующими ливийскими силами за контроль над столицей обострились в понедельник после обстрела аэропорта Митига. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что два доктора были убиты, пытаясь "эвакуировать раненых из зон конфликта".

Ранее в понедельник истребитель ВВС ЛНА нанес удар по военному аэродрому Митига, выполняющему функции международного аэропорта с 2014 года. В результате он прекратил работу. Обстрел гражданского объекта осудил спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе, назвав его грубым нарушением международного права.

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