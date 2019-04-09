Президент Египта прибыл в США с официальным визитом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в понедельник в Вашингтон с официальным визитом. Главный пункт в программе его трехдневной поездки - переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые запланированы на вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают египетские обозреватели, это уже второй визит ас-Сиси в США с момента его избрания на пост президента в 2014 году и шестая встреча с Трампом. По информации Белого дома, на переговорах будут обсуждаться "вопросы укрепления стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Египтом, а также тесного военного, экономического и контртеррористического сотрудничества". Трамп и ас-Сиси обсудят "последние события и общие приоритеты в регионе, в том числе укрепление региональной экономической интеграции и урегулирование продолжающихся конфликтов, а также давнюю роль Египта как опоры региональной стабильности".

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