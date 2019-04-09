В Японии с 2024 года изменится дизайн банкнот

Правительство Японии утвердило план изменения дизайна находящихся в обороте купюр номиналом 10, 5 и 1 тыс. иен ($90, $45 и $9 долларов), изменения вступят в силу с 2024 финансового года [начнется в апреле 2024 года]. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио вице-премьер, министр финансов страны Таро Асо.

"Поскольку мы придерживаемся политики изменения дизайна денежных знаков примерно раз в 20 лет, в оборот новые банкноты начнут поступать в 2024 году. Для их оформления мы выбрали портреты людей, которые добились широкого общественного признания", - сказал он. Последний раз подобные изменения вводились в 2004 году.

На лицевой стороне новой купюры номиналом 10 тыс. иен будет изображен Эйити Сибусава (1840-1931), известный как "отец японского капитализма". Он был инициатором многочисленных экономических реформ на рубеже XIX и XX веков. Также он основал первый в Японии банк с акционерным капиталом. На оборотной стороне правительство решило печатать фотографию здания вокзала Токио.

Дизайн новой пятитысячной купюры включает в себя портрет Умэко Цуды (1864-1929), которая стала первой японкой, обучавшейся в США. Вернувшись на родину, она внесла большой вклад в развитие образования среди женщин и основала университет Цуда. С обратной стороны банкноту украсят цветы глицинии.

Для тысячной купюры министерство финансов подобрало изображение врача и бактериолога Сибасабуро Китасато (1853-1931). Он известен открытием способа предотвращения столбняка и дифтерии и другими заслугами в области развития медицины. На другой стороне банкноты будет напечатана знаменитая гравюра "Большая волна в Канагаве" японского художника Кацусики Хокусая.

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