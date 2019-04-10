Венесуэла покинет Организацию американских государств

Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны, передает trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее постоянный совет ОАГ признал представителя лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в организации.

"Это одно из самых печальных решений, принятых … организацией, а также вульгарное применение шантажа и давления на государства-члены в целях удовлетворения пожеланий … политики Вашингтона", - говорится в заявлении.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла подтверждает свое безотзывное решение покинуть Организацию американских государств 27 апреля 2019 года в соответствии с жалобой, поданной два года назад, и в рамках соответствующих процедур, учитывая, что Боливарианская Республика Венесуэла не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими интересами администрации США", - отмечает МИД.

В середине марта глава МИД Сергей Лавров, комментируя назначение Хуаном Гуаидо посла страны в США, заявил, что послов назначают официальные правительства стран ООН, и в Венесуэле это правительство действующего президента страны Николаса Мадуро.

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