Министр обороны Японии подтвердил крушение истребителя F-35 над Тихим океаном

10 апреля 2019 07:31 (UTC+04:00)

Министр обороны Японии Такэси Ивая официально подтвердил в среду, что истребитель F-35A Военно-воздушных сил самообороны, исчезнувший накануне во время учений с радаров над Тихим океаном, разбился. Как сообщил журналистам Ивая, обломки самолета были найдены в Тихом океане в районе префектуры Аомори, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы сделаем все возможное, чтобы спасти пропавшего пилота", - сказал он.

Поисковые операции сил самообороны и береговой охраны Японии продолжаются.

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии. По данным военного ведомства, истребитель совершал полет у побережья префектуры Аомори, когда с ним был потерян радиолокационный контакт. Он исчез с радаров в 19:25 по местному времени (13:25 мск). В тот момент он находился в 135 км от побережья префектуры Аомори над Тихим океаном. На борту истребителя находился один пилот. В настоящее время на его поиск отправлены патрульные самолеты Сил самообороны и поисково-спасательные суда.

Новейшие истребители пятого поколения F-35 начали поступать в Силы самообороны Японии в январе прошлого года. В настоящее время на авиабазе Мисава развернуто 13 таких боевых самолетов. Япония планирует закупить у США 147 таких истребителей. Стоимость каждого оценивается в 11,6 млрд иен (около 105 млн долл).

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