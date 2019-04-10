Армия Хафтара сбила военный самолет

10 апреля 2019 22:26 (UTC+04:00)

Ливийская национальная армия маршала Хафтара сбила военный самолет, вылетевший из города Мисрата, сообщил официальный представитель армии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал Sky News Arabia транслирует пресс-конференцию в Бенгази.

В четверг Хафтар дал команду начать наступление на столицу страны для "освобождения от террористов". По данным СМИ, подразделения маршала взяли под контроль города Гарьян и Сурман к югу от Триполи. Подконтрольные правительству национального согласия силы накануне объявили о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

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