Армия Хафтара сбила военный самолет

Ливийская национальная армия маршала Хафтара сбила военный самолет, вылетевший из города Мисрата, сообщил официальный представитель армии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал Sky News Arabia транслирует пресс-конференцию в Бенгази.

В четверг Хафтар дал команду начать наступление на столицу страны для "освобождения от террористов". По данным СМИ, подразделения маршала взяли под контроль города Гарьян и Сурман к югу от Триполи. Подконтрольные правительству национального согласия силы накануне объявили о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

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