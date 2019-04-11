Новая конституция Кубы официально вступила в силу

11 апреля 2019 00:30 (UTC+04:00)

Новый основной закон Кубы вступил в силу после его публикации в официальной газете республики в среду. Полный текст обновленной конституции страны размещен на сайте издания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в среду Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы провела специальное заседание, посвященное утверждению итогов референдума от 24 февраля о внесении изменений в конституцию. В торжественной церемонии приняли участие председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель и первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро. Заседание прошло в 150-ю годовщину принятия первой конституции Гуаймаро, получившей название в честь города, в котором собрался первый парламент тогда еще добивавшегося независимости от Испании острова.

Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции страны на прошедшем 24 февраля всенародном волеизъявлении, что составляет 73,3% от всех граждан страны, обладающих правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии Кубы, явка на референдуме составила 84,4%.

В числе ключевых изменений - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции остались неизменными.

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