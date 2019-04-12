Япония приступила к подводным поискам обломков истребителя F-35A

12 апреля 2019 08:49 (UTC+04:00)

Власти Японии начали подводные поиски обломков истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A Сил самообороны страны, который во вторник разбился в Тихом океане в районе северной японской префектуры Аомори, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом в пятницу объявил министр обороны Японии Такэси Ивая.

"Мы хотим как можно скорее установить место [крушения]", - приводит его слова агентство Kyodo.

Ранее сообщалось, что перед крушением самолет не посылал сигналов бедствия. Самолет был собран в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries. В настоящее время в круглосуточном режиме продолжаются поиски пилота.

Это первый случай падения F-35A, поскольку такие истребители только начинают поступать в распоряжение армий различных стран. В прошлом году в США разбился боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

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