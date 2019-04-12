Военные в Судане вступили в диалог с политическими партиями

12 апреля 2019 21:15 (UTC+04:00)

Пришедшие к власти в Судане военные вступили в диалог с политическими партиями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу, выступая на пресс-конференции в суданской столице Хартуме, глава политического комитета Военного совета страны генерал Омар Зейн аль-Абидин.

"Мы вступаем в диалог со всеми политическими партиями кроме [бывшей правящей] партии "Национальный конгресс", - цитирует генерала информационное агентство SUNA. - Мы готовы принять решения, которые бы отвечали чаяниям суданцев."

По его словам, Военный совет не представляет собой какое-то идеологическое течение или чьи-то интересы. "Мы пришли [к власти], чтобы привести в порядок обстановку в стране для мирного перехода к [гражданскому] правлению", - подчеркнул генерал.

Аль-Абидин также сообщил о мерах, предпринимаемых ради вывода страны из международной изоляции, призвал все действующие в стране вооруженные повстанческие группировки вступить в переговоры с новыми властями в Хартуме. "У нас нет решений экономических проблем, их надо найти в диалоге", - сказал он.

Военные Судана 11 апреля отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала Военный совет на время переходного периода, который продлится два года. Как заявил министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф, в стране сроком на три месяца вводится чрезвычайное положение.

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