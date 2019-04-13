Новый глава Военного совета Судана принес присягу

13 апреля 2019 02:12 (UTC+04:00)

Новый глава переходного Военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан принес присягу, передает суданское государственное агентство SUNA, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава совета Авад ибн Ауф спустя чуть более чем сутки после начала работы на этом посту заявил о своей отставке. Новым руководителем совета был назначен занимавший до февраля пост главы генштаба сухопутных войск страны аль-Бурхан. До последнего времени аль-Бурхан занимал пост генерального инспектора вооруженных сил Судана.

"Генерал-полковник Абдельфаттах аль-Бурхан Абдуррахман принес присягу в качестве главы переходного военного совета Судана", - передает агентство.

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет. Авад ибн Ауф объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП сроком на три месяца. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.

В Судане около четырех месяцев продолжались народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.

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