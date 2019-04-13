Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с Трампом

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ына заявил о своем намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на неудачно завершившуюся встречу на высшем уровне в Ханое. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что данное заявление Ким Чен Ын сделал 12 апреля в ходе своего программного выступления перед депутатами Верховного народного собрания (ВНС), собравшимися в Пхеньяне на первую сессию ВНС 14-го созыва.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.