Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с Трампом

13 апреля 2019 02:22 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ына заявил о своем намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на неудачно завершившуюся встречу на высшем уровне в Ханое. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что данное заявление Ким Чен Ын сделал 12 апреля в ходе своего программного выступления перед депутатами Верховного народного собрания (ВНС), собравшимися в Пхеньяне на первую сессию ВНС 14-го созыва.

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