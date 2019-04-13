Парламент Кубы призвал освободить экс-президента Бразилии Лулу да Силву из тюрьмы

13 апреля 2019 08:19 (UTC+04:00)

Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы считает уголовный процесс против бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы политическим преследованием и призывает к его освобождению из заключения. Соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба парламента страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лула является жертвой мести со стороны олигархии и империализма, которые стремятся уничтожить его политическое и моральное лидерство, способное привести к реальному процессу благоприятных перемен для неблагополучных слоев бразильского общества. Его заключение в тюрьму направлено на то, чтобы дискредитировать и ликвидировать социально-экономические достижения, достигнутые в ходе его президентства, и дискредитировать политические и народные силы, которые его поддерживают, - говорится в заявлении. - Депутаты призывают парламентариев американских стран и всего мира потребовать освобождения Лулы и выразить свою солидарность с справедливыми требованиями бразильского народа".

Лула да Силва, занимавший высший государственный пост в 2003-2010 годах, стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января 2018 года апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. В феврале 2019 года суд приговорил экс-президента к 12 годам и 11 месяцам по еще одному делу.

Сам экс-глава государства категорически отвергает все предъявленные ему обвинения и считает преследование политически мотивированным.

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