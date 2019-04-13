Сильный пожар прервал празднование Нового года в Таиланде

13 апреля 2019 08:43 (UTC+04:00)

Сильный пожар, начавшийся в результате взрыва электрического трансформатора, прервал в пятницу вечером празднование тайского Нового года (Сонгкрана) на морской набережной района Патонг на всемирно известном курортном острове Пхукет в Таиланде, сообщает в субботу новостной интернет-портал Thaiger, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар, начавшийся в разгар новогоднего веселья, когда на набережной шли обычные для Сонгкрана "водные баталии", быстро охватил несколько зданий, однако, по информации портала, людям удалось покинуть загоревшиеся здания в первые секунды после возгорания, и в пожаре никто не пострадал.

Полиции пришлось очистить от празднующих часть набережной и так называемый "Банановый променад" - Banana Walk, а также перекрыть улицу Бангла для подъезда пожарных машин.
Пожарным понадобилось около часа, чтобы сначала ограничить распространение пожара, а затем потушить его. В борьбе с огнем участвовали две пожарные машины, сообщает портал.

Возгорания в результате взрывов трансформаторов нередко возникают в Таиланде. В четверг взрыв уличного трансформатора вызвал сильный пожар в одной из гостиниц в районе Садао южной таиландской провинции Сонгкла. При пожаре пострадали 16 человек, среди которых были туристы из соседней Малайзии.

В Сонгкран принято поливать друг друга водой в знак добрых пожеланий и очищения от плохой кармы, накопленной за год. В туристических зонах – в центре Бангкока, на востоке и на юге страны в эти дни проходят массовые "водные баталии" с применением пластиковых водяных ружей и пистолетов, шлангов, насосов, а также больших водяных "пушек" и бочек с водой, установленных на автомобилях-пикапах. По всей стране на перекрестках и на улицах городов стоят водяные "засады", из которых поливают водой весь проезжающий транспорт.

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