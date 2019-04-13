На севере Афганистана уничтожили по меньшей мере 11 талибов

По меньшей мере 11 боевиков радикального движения "Талибан" ликвидированы афганскими силами безопасности в провинции Фарьяб на севере Афганистана. Об этом сообщает в субботу агентство Khaama Press со ссылкой на военных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Боевики "Талибан" организовали скоординированное нападение на блокпосты сил безопасности в населенном пункте Хваджа Намоси в уезде Паштун Кот, - указал источник. - Атака была начата в 10:30, силы безопасности отразили нападение". По тем же сведениям, в результате столкновений не менее 11 боевиков были ликвидированы, еще 23 получили ранения.

По информации военных, в результате перестрелки сотрудники сил безопасности и мирные жители не пострадали.

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