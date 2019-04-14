Число погибших при обрушении жилых домов в Рио-де-Жанейро достигло восьми

Число погибших в результате обрушения двух жилых домов в бразильском Рио-де-Жанейро возросло до восьми человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Associated Press, еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы. Ранее сообщалось о пяти жертвах трагедии и десяти пострадавших.

Два шестиэтажных здания обрушились рано утром в пятницу в неблагополучном районе Музема. По данным местных метеослужб, с понедельника в городе выпало 365 мм осадков.

Городские власти сообщили, что обе постройки, а также соседние здания были возведены незаконно. Предположительно, к их возведению причастны члены криминальных организаций, действующих в этом районе. Соседние жилые дома были эвакуированы в связи с угрозой обрушения.

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