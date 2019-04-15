На севере Мексики нашли захоронение с телами 25 пропавших без вести

Группа местных жителей, занимающихся поиском своих пропавших без вести родственников, обнаружила тайное захоронение с телами 25 человек в штате Сонора на северо-западе Мексики. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Televisa.

Вместе с добровольцами участие в поисках принимали десять сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы. Обнаруженные останки будут переданы властям для проведения опознания. За последние пять лет в Соноре только одной группой поисковиков были найдены останки более чем 300 человек, преимущественно жертв орудующих в регионе преступных сообществ.

Согласно данным независимого журналистского расследования, которые приводит Televisa, с 2006 по 2016 год в Мексике удалось обнаружить не менее 2 тыс. тайных захоронений с телами 2,88 тыс. человек.

Латиноамериканская страна в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В 2018 году в Мексике были убиты свыше 33,3 тыс. человек - больше, чем когда бы то ни было за все время ведения учета преступлений на федеральном уровне. В январе-феврале этого года число жертв преступников выросло на 13,5 п.п. по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.