На севере Мексики нашли захоронение с телами 25 пропавших без вести

15 апреля 2019 00:22 (UTC+04:00)

Группа местных жителей, занимающихся поиском своих пропавших без вести родственников, обнаружила тайное захоронение с телами 25 человек в штате Сонора на северо-западе Мексики. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Televisa.

Вместе с добровольцами участие в поисках принимали десять сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы. Обнаруженные останки будут переданы властям для проведения опознания. За последние пять лет в Соноре только одной группой поисковиков были найдены останки более чем 300 человек, преимущественно жертв орудующих в регионе преступных сообществ.

Согласно данным независимого журналистского расследования, которые приводит Televisa, с 2006 по 2016 год в Мексике удалось обнаружить не менее 2 тыс. тайных захоронений с телами 2,88 тыс. человек.

Латиноамериканская страна в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В 2018 году в Мексике были убиты свыше 33,3 тыс. человек - больше, чем когда бы то ни было за все время ведения учета преступлений на федеральном уровне. В январе-феврале этого года число жертв преступников выросло на 13,5 п.п. по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил о намерении отправить дополнительный военный контингент на границу с Мексикой
США 13 апреля 03:14
Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой
США 10 апреля 07:33
В одном из мексиканских штатов за 12 часов убили 18 человек
Другие страны 7 апреля 23:44
Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики
Другие страны 7 апреля 09:14
Принц Камеруна попал в ДТП в Мексике
Другие страны 6 апреля 06:15
Трамп отправился на границу с Мексикой
США 5 апреля 19:40
Лента новостей
Вашингтон и Лондон призвали постепенно передать власть гражданскому правительству в Судане
Европа 01:20
Метель привела к отмене более 550 авиарейсов в двух аэропортах Чикаго
США 00:51
Тайгер Вудс впервые с 2008 года победил на турнире Большого шлема
США 00:18
Суданский военный совет отправил на пенсию своего бывшего лидера
Арабские страны 14 апреля 23:54
На парламентских выборах в Финляндии лидируют социал-демократы лидируют
Европа 14 апреля 23:28
Важная новость для тех, кто получит компенсации по проблемным кредитам в Азербайджане
Финансы 14 апреля 23:12
Число жертв минометного обстрела в Алеппо увеличилось до 11 (ОБНОВЛЕНО)
Арабские страны 14 апреля 22:48
"Ливерпуль" обыграл "Челси" и вернул лидерство в чемпионате Англии по футболу
Европа 14 апреля 22:11
В Египте приняли поправки к статье об увеличении срока президентства
Арабские страны 14 апреля 22:07