Из-за столкновения самолета и вертолета в Непале погибли трое

15 апреля 2019 03:21 (UTC+04:00)

Три человека погибли, четыре пострадали после того, как легкомоторный самолет марки Twin Otter во время взлета врезался в стоящий на земле вертолет в непальском аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным портала 9News, в результате инцидента, который произошел в небольшом аэропорту в предгорье Эвереста, погиб пилот самолета частной компании Summit Air, а также двое полицейских, которые стояли рядом с вертолетом компании Manang Air. Известно, что на борту легкомоторного самолета, который направлялся в Катманду, находились четыре пассажира и стюардесса, их состоянию ничего не угрожает.

Аэропорт имени Тенцинга и Хиллари (ранее Лукла, в 2008 году был переименован в честь первых покорителей Эвереста - Тенцинга Норгея и Эдмунда Хиллари) находится на высоте 2860 метров над уровнем моря и считается одним из самых опасных в мире из-за короткой взлетно-посадочной полосы и затрудненной видимости по причине окружающего горного ландшафта и часто меняющейся погоды.

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