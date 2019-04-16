Пакистан и МВФ согласовали пакет финансовой помощи на $6-8 млрд

16 апреля 2019 00:18 (UTC+04:00)

Пакистан и Международный валютный фонд (МВФ) подпишут соглашение о предоставлении Исламабаду финансовой помощи в размере $6-8 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщил министр финансов Пакистана Асад Умар

"Пакистан подпишет соглашение о финансовой помощи с МВФ на сумму $6-8 млрд", - заявил Умар в ходе выступления перед депутатами Национальной ассамблеи Пакистана, передает телеканал GeoTV. "МВФ завершил согласование пакета помощи для Пакистана в ходе переговоров между делегациями двух сторон во время недавнего визита пакистанской делегации в США", - отметил он. "Как только соглашение будет подписано, Пакистан получит средства от Всемирного банка и Азиатского банка развития", - добавил Умар.

С момента прихода к власти новое правительство во главе с премьер-министром Имраном Ханом было сосредоточено на предотвращении кризиса платежного баланса. Под руководством нового главы кабмина страна уже получила порядка 11 млрд долларов в виде комбинированных займов от Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая для погашения зарубежных долгов.

Пакистан с 1980 года неоднократно обращался в МВФ за финансовой помощью, последний раз - в 2013 году. Тогда Исламабад получил заем в $6,6 млрд.

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