Япония и США 19 апреля проведут встречу глав МИД и Минобороны

16 апреля 2019 05:59 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Японии Таро Коно и глава оборонного ведомства Такэси Ивая на этой неделе посетят Вашингтон, где 19 апреля проведут переговоры в формате "два плюс два" со своими американскими коллегами - госсекретарем Майклом Помпео и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил МИД Японии.

Как заявил Ивая на пресс-конференции в Токио, Япония "поддерживает оборонную политику США и рассчитывает провести дискуссию о расширении сотрудничества". В частности, речь идет об укреплении взаимодействия в космосе и сфере противодействия кибератакам. Кроме того, по словам министра, стороны обсудят падение новейшего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A Сил самообороны Японии, которое произошло на прошлой неделе.

По итогам встречи, отмечает агентство Киодо, планируется пресс-конференция и подписание совместных документов.

Упавший самолет был собран в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries. Его поиски в настоящее время продолжаются, в случае обнаружения он будет поднят со дна океана. Это первый случай падения F-35A, поскольку такие истребители только начинают поступать в распоряжение армий различных стран. В прошлом году в США также разбился боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

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