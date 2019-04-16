В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

16 апреля 2019 07:10 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли в результате стрельбы в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщил телеканал CTV.

По данным представителя городской полиции Теда Де Джагера, стрелявший сам сдался правоохранительным органам, придя в один из полицейских участков. Личность мужчины не раскрывается, но уже известно, что он не убивал случайных прохожих, его жертвами стали знакомые ему люди, проживавшие в двух разных районах города. Стрелявший находится под стражей, мотивы его действий устанавливаются.

Пентиктон расположен примерно в 400 км к востоку от Ванкувера - крупнейшего города Британской Колумбии.

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