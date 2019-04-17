В Индонезии пройдут президентские и парламентские выборы

Выборы президента и депутатов двух палат парламента пройдут в среду в Индонезии. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени, отдать свой голос на них смогут почти 193 млн из 260 млн жителей крупнейшего мусульманского государства в мире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На высший государственный пост претендуют два кандидата: действующий индонезийский президент Джоко Видодо, а также генерал запаса Прабово Субианто. Согласно конституции, на выборах также будет избран вице-президент страны. Политический союз нынешнему лидеру составил 75-летний Мааруф Амин, бывший руководитель одной из крупнейших в мире мусульманских (суннитских) организаций "Нахдатул Улама", численность которой составляет около 80 млн человек. Ему будет противостоять 49-летний бизнесмен Сандиагом Уно, который входит в число богатейших людей страны.

В общей сложности в выборах примут участие 245 тыс. кандидатов, представляющих 16 политических партий.

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