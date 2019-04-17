В Южной Корее мужчина поджег квартиру и напал на соседей

Мужчина в Южной Корее поджег свою квартиру, после чего напал с ножом на соседей, в результате по меньшей мере пять человек погибли, 13 пострадали, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания Korea Times, инцидент произошел в провинции Кёнсан-Намдо в городе Чинджу. 42-летний мужчина рано утром поджег свою квартиру, после чего подкарауливал выбегающих из квартир соседей на запасной лестнице, вооружившись ножом. Чтобы выманить людей из квартир, он кричал "пожар", сообщают свидетели произошедшего.

Позже в полиции он заявил, что был рассержен из-за задержки государственных выплат. Полиция сообщила, что число жертв может возрасти, так как несколько человек в критическом состоянии.

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