Более тысячи мигрантов заняли центральный парк в городе на юге Мексики

Порядка 1,2 тыс. человек из каравана мигрантов из Центральной Америки заняли парк в центре города Уикстла в штате Чьяпас на юге Мексики. Они отказались следовать указаниям местных властей и не стали размещаться во временном лагере за пределами городской черты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Televisa.

По его данным, некоторые мигранты прибегли к насилию, чтобы преодолеть выставленное сотрудниками городской полиции оцепление. Сведений о пострадавших не поступало. "Мы хотели пригласить их в лагерь за городом, который мы оборудовали генератором электричества и обеспечили питьевой водой и лекарствами, - цитирует Televisa главу администрации Уикстлы Хосе Луиса Кальдерона. - К сожалению, большинство из них решило войти в город, что привело к хаосу".

Ранее на этой неделе из Чьяпаса к границе с США на севере Мексики отправился очередной караван мигрантов численностью около 3 тыс. человек.

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