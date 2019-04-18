В Индии начался второй этап всеобщих парламентских выборов

18 апреля 2019 07:01 (UTC+04:00)

Порядка 160 млн избирателей в Индии отдадут в четверг свои голоса в 11 штатах и на одной союзной территории в ходе второго этапа всеобщих парламентских выборов. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени в штатах Ассам, Бихар, Джамму и Кашмир, Западная Бенгалия, Карнатака, Махараштра, Манипур, Одиша, Тамилнад, Уттар-Прадеш, Чхаттисгарх и на союзной территории Пудучерри, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, выборы охватят 95 избирательных округов, в которых ведут борьбу 1629 кандидатов.

Предварительно планировалось, что в четверг выборы состоятся в 97 округах, однако Избирательная комиссия перенесла голосование в штате Трипура с 18 на 23 апреля, а также отменила выборы в округе Веллуру штата Тамилнад, поскольку кандидатов там заподозрили в подкупе избирателей.

В большинстве округов голосование окончится в 18:00, но в некоторых из них выборы завершатся раньше из соображений безопасности. В основном это касается округов, где активны группировки маоистов, которых в Индии чаще называют наксалитами. В минувшую среду боевики в округе Кандхамал штата Одиша атаковали автомобиль Избиркома, была убита женщина-наблюдатель.

Порядка 900 млн человек в целом могут принять участие во всеобщих парламентских выборах, которые начались в Индии 11 апреля. Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу избирателей. Выборы также можно назвать самыми долгими в мире. Они проходят во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в семь этапов (11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая). Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.

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