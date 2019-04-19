В Японии произошло новое извержение вулкана Асо

19 апреля 2019 05:58 (UTC+04:00)

Новое извержение вулкана Асо, который считается одним из самых крупных в Японии, произошло в пятницу в юго-западной префектуре Кумамото на острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны, передает

Извержение стало уже вторым на этой неделе. Местные власти призывают жителей не приближаться к району вулкана.

На данный момент не сообщается о каком-либо ущербе или влиянии на авиасообщение.

Асо - один из крупнейших вулканов в мире. Его высота составляет 1592 м. Его извержения различной силы фиксируются регулярно.

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