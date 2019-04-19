Ким Чен Ын назвал важной задачей развитие отношений с Китаем

19 апреля 2019 08:16 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает важной задачей укрепление и развитие дружеских и партнерских отношений его страны с Китаем. Об этом он написал в письме председателю КНР Си Цзиньпину, которое было опубликовано в пятницу Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша важная задача заключается в том, чтобы и дальше ценить и постоянно развивать дружеские и партнерские отношения между КНДР и Китаем в то время, когда социалистическая миссия КНДР и Китая и ситуация на Корейском полуострове переживают критически значимый период", - указано в письме.

Ким Чен Ын также отметил, что лидер КНР первым поздравил его с переизбранием на пост председателя Госсовета КНДР, что является "свидетельством глубокого доверия и дружбы".

Ранее в своей поздравительной телеграмме Си Цзиньпин пожелал Ким Чен Ыну новых успехов в развитии экономики КНДР и заявил, что придает высокое значение отношениям двух стран.

Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя Госсовета КНДР на первой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, которая состоялась в Пхеньяне 11 апреля. Верховное народное собрание является высшим законодательным органом КНДР, в его работе принимают участие 687 парламентариев.

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