Второй тур выборов президента пройдет в Украине

21 апреля 2019 01:20 (UTC+04:00)

Второй тур выборов президента Украины пройдет в воскресенье в стране с 08:00 до 20:00, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За пост главы государства борются действующий президент Петр Порошенко и шоумен, выдвиженец партии "Слуга Народа" Владимир Зеленский.

В первом туре выборов, который прошел 31 марта, Зеленский получил 30,24% голосов - почти вдвое больше, чем Порошенко с 15,95% поддержки.

По данным ЦИК, всего на 29989 избирательных участках смогут проголосовать более 26 млн граждан Украины, внесенных в списки избирателей. Реализовать избирательное право не смогут только те, кто находятся в России - ЦИК еще 31 декабря 2018 года ликвидировала все пять участков для голосования, которые ранее находились в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, и предложила около 3 млн украинцев, находящихся в РФ, реализовать свое избирательное право на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии, фактически отрезав их от избирательного процесса. На зарубежных участках голосование пройдет по местному времени - первыми традиционно голосуют украинцы в Австралии, последними - на западном побережье США.

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