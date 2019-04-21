Число жертв нападения на участников семейного праздника в Мексике возросло до 14

Один из пострадавших при нападении на участников семейного праздника в мексиканском штате Веракрус умер в больнице в субботу. Таким образом, общее число жертв нападения, устроенного неизвестными преступниками в ночь на субботу, возросло до 14 человек, сообщила газета El Universal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Смерть одного из четверых пострадавших подтвердил член правительства штата Веракрус Эрик Сиснерос. Власти региона ранее пообещали тщательно расследовать случившееся в муниципалитете Минатитлан и привлечь виновных в гибели людей к ответственности. В качестве одной из основных версий сотрудники прокуратуры рассматривают месть одной из орудующих в регионе преступных группировок хозяину ресторана, в котором произошло нападение.

Латиноамериканская страна в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным в этом отношении стал 2018 год, когда в Мексике было зарегистрировано свыше 33,3 тыс. убийств. В январе-феврале текущего года преступлений такого рода в стране было совершено на 13,5% больше, чем за тот же период годом ранее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.