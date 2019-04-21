Число жертв нападения на участников семейного праздника в Мексике возросло до 14

21 апреля 2019 02:35 (UTC+04:00)

Один из пострадавших при нападении на участников семейного праздника в мексиканском штате Веракрус умер в больнице в субботу. Таким образом, общее число жертв нападения, устроенного неизвестными преступниками в ночь на субботу, возросло до 14 человек, сообщила газета El Universal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Смерть одного из четверых пострадавших подтвердил член правительства штата Веракрус Эрик Сиснерос. Власти региона ранее пообещали тщательно расследовать случившееся в муниципалитете Минатитлан и привлечь виновных в гибели людей к ответственности. В качестве одной из основных версий сотрудники прокуратуры рассматривают месть одной из орудующих в регионе преступных группировок хозяину ресторана, в котором произошло нападение.

Латиноамериканская страна в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным в этом отношении стал 2018 год, когда в Мексике было зарегистрировано свыше 33,3 тыс. убийств. В январе-феврале текущего года преступлений такого рода в стране было совершено на 13,5% больше, чем за тот же период годом ранее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мексике в результате стрельбы на вечеринке погибли 13 человек
В мире 20 апреля 10:47
Более тысячи мигрантов заняли центральный парк в городе на юге Мексики
Другие страны 18 апреля 01:31
Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже ведется
В мире 17 апреля 16:41
Караван мигрантов отправился с юга Мексики к границе с США
США 16 апреля 01:18
На севере Мексики нашли захоронение с телами 25 пропавших без вести
Другие страны 15 апреля 00:22
Трамп заявил о намерении отправить дополнительный военный контингент на границу с Мексикой
США 13 апреля 03:14
Лента новостей
Экс-премьера Алжира вызвали в суд по делу о растрате госсредств
Арабские страны 02:03
Второй тур выборов президента пройдет в Украине
Другие страны 01:20
В Северной Македонии пройдут первые выборы президента после переименования страны
Европа 01:16
В ходе протестов во Франции ранения получили 14 полицейских
Европа 00:14
Пять вертолетов Apache прибыли из Великобритании в Эстонию
Европа 00:12
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Другие страны 20 апреля 23:41
"Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
Европа 20 апреля 23:32
Министр: TAP и IGB превратят Грецию в энергетический хаб
Энергетика 20 апреля 23:04
В районе международного аэропорта Триполи идут бои
Арабские страны 20 апреля 23:03