На заводе в Мексике произошел пожар

21 апреля 2019 07:02 (UTC+04:00)

Сильный пожар вспыхнул на заводе по переработке отходов, расположенном в городе Толука (штат Мехико). Об этом ообщает газета El Universal со ссылкой на спасателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Распространение огня началось в субботу, в 16:00 по местному времени. В тушении пожара задействованы 12 пожарных расчетов. На данный момент пожарным не удается справиться с огнем.

Информация о причинах происшествия, а также о потерпевших при пожаре пока не поступала.

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