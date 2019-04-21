Обрушение зданий в Бразилии: число погибших достигло 22

Число погибших при обрушении двух незаконно построенных зданий в фавеле бразильского Рио-де-Жанейро возросло до 22. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Folha de Sao Paulo.

Точные причины обрушений до сих пор не установлены, однако известно, что фавела находится в районе города, наиболее пострадавшем от мощных дождей. Трагедия произошла на прошлой неделе.

Обнаруженные тела принадлежат двум детям, которые ранее считались пропавшими без вести. Работы на месте обрушения зданий продолжаются.

Как сообщал портал Globo, власти Рио-де-Жанейро приняли решение снести 16 зданий, которые находятся в том же районе, что и обрушившиеся дома. Судьба других зданий будет решена после проверки. Проблема состоит в том, что здания строятся без разрешения властей и прохождения необходимых процедур на склонах холмов, которые при сильных ливнях представляют опасность для находящихся на них строений.

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