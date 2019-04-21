Более 50 человек погибли при взрывах на Шри-Ланке (Обновлено)

По меньшей мере 52 человека погибли, несколько сотен получили ранения в результате шести взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает Agence France-Presse.
Ранее сообщалось о 42 погибших и 300 раненых.
Взрывы практически одновременно прогремели в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.
Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
09:39 (GMT+4)При взрывах на Шри-Ланке погибли по меньшей мере 42 человека, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
09:21 (GMT+4) По меньшей мере 20 человек погибли, еще 160 получили ранения в результате шести взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает агентство Reuters.
Как сообщает AFP со ссылкой на полицию, взрывы произошли в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.
09:11 (GMT+4) В общей сложности в церквях и отелях Шри-Ланки прогремели шесть взрывов - в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и других частях страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Франс Пресс.
Как сообщает агентство, три отеля и одна церковь находятся в столице.
Ранее сообщалось о 80 раненых.
09:04 (GMT+4) По меньшей мере 80 человек ранены в результате взрывов в церквях на Шри-Ланке, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"80 человек были уже госпитализированы, люди все еще поступают", - заявил агентству представитель национального госпиталя Коломбо.
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