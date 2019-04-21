На Украине стартовал второй тур президентских выборов

21 апреля 2019 10:21 (UTC+04:00)

Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов открылись в воскресенье на Украине, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Во втором туре принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%

Срок полномочий президента составляет пять лет. ЦИК обязан объявить итоги второго тура голосования до 1 мая включительно. До 3 июня должна состояться инаугурация новоизбранного президента.

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