Премьер Шри-Ланки назвал "трусливой атакой" серию взрывов во время Пасхи

21 апреля 2019 11:22 (UTC+04:00)

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил произошедшую в воскресенье в стране атаку на церкви и отели, в результате которой погибли не менее 160 человек, около 300 пострадали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ сегодня, - написал политик в Twitter. - Я призываю всех жителей Шри-Ланки в это трагическое время оставаться едиными и сильными".

Премьер предостерег от "распространения непроверенной информации и спекуляций". "Правительство предпринимает немедленные шаги для сдерживания этой ситуации", - подчеркнул он.

Взрывы практически одновременно прогремели в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо во время празднования Пасхи. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек (Обновлено)
Другие страны 10:53
В Азербайджане предотвращена попытка незаконного пересечения госграницы (ФОТО)
Происшествия 21 февраля 16:31
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Шри-Ланки
Политика 2 февраля 20:31
Китай завершил масштабный проект расширения береговой зоны в порту Коломбо
Китай 17 января 11:05
На Шри-Ланке два человека погибли из-за наводнений
Другие страны 26 декабря 2018 18:31
Экс-премьер Шри-Ланки вернется на пост
Другие страны 16 декабря 2018 11:44
Лента новостей
В Японии автобус врезался в толпу пешеходов, один человек погиб
Другие страны 12:08
Макрон выступит с инициативой по защите в ЕС культурного достояния
Европа 11:39
В Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек
Другие страны 11:33
Эксперт назвал главные причины развала в радикальных партиях
Точка зрения 11:30
В Бакинском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова прошел традиционный День открытых дверей (ФОТО)
Общество 11:10
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек (Обновлено)
Другие страны 10:53
На Украине стартовал второй тур президентских выборов
Другие страны 10:21
На этих дорогах ограничат движение транспортных средств в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1 - Список
Общество 10:09
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
Арабские страны 10:02