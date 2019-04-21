Премьер Шри-Ланки назвал "трусливой атакой" серию взрывов во время Пасхи

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил произошедшую в воскресенье в стране атаку на церкви и отели, в результате которой погибли не менее 160 человек, около 300 пострадали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ сегодня, - написал политик в Twitter. - Я призываю всех жителей Шри-Ланки в это трагическое время оставаться едиными и сильными".

Премьер предостерег от "распространения непроверенной информации и спекуляций". "Правительство предпринимает немедленные шаги для сдерживания этой ситуации", - подчеркнул он.

Взрывы практически одновременно прогремели в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо во время празднования Пасхи. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

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