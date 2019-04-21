Порошенко признал поражение на выборах, но пообещал остаться в политике

21 апреля 2019 21:54 (UTC+04:00)

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах главы государства после объявления результатов экзитполов. Выступая в пресс-центре своего штаба в Киеве, он заявил, что готов позвонить и поздравить своего оппонента Владимира Зеленского, передает Trend, ссылаясь на Интерфакс.

"Результаты экзитполов очевидны. Они дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его с победой", - заявил Порошенко.

Несмотря на практически разгромное поражение, из политики уходить он не намерен.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства - так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение. Я уйду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть, что я не ухожу из политики", - сказал президент.

Перед вторым туром голосования Порошенко, который, по данным опросов, существенно отставал от своего соперника, неоднократно заявлял, что примет любой выбор украинского народа.

Выступая сегодня вечером в своем штабе, президент признал, что выборы прошли честно, прозрачно и в полном соответствии с европейскими стандартами.

Как свидетельствуют результаты сразу нескольких экзитполов, шоумен Владимир Зеленский лидирует во втором туре голосования на выборах президента Украины, Согласно данным опросов, проводившихся на выходе с избирательных участков, за него отдали свое голоса от 72% до 73% избирателей. Петр Порошенко получает 25%-27% голосов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины - Exit poll
Другие страны 21:12
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины
Другие страны 20:01
Выборы президента Украины завершились на 11 заграничных участках
Другие страны 18:41
Явка на выборах на Украине на 16.00 составила 47,87%
Другие страны 16:13
Зеленский набирает 71,8 процента голосов, показал опрос
Другие страны 14:38
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
Другие страны 12:37
Лента новостей
Вблизи аэропорта Шри-Ланки обезвредили самодельную бомбу
Другие страны 22:50
При столкновениях в Панкисском ущелье в Грузии пострадали более 40 человек
Грузия 22:15
В Северной Македонии завершилось голосование на первых президентских выборах
Европа 21:51
Директор Театра пантомимы: Указ Президента Ильхама Алиева был принят с восторгом во всех театрах страны (ВИДЕО)
Общество 21:36
Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины - Exit poll
Другие страны 21:12
В Карелии задержали главного судебного пристава Армении
Россия 21:06
Рафаэль Агаев завоевал бронзовую медаль на турнире Премьер лига Karate 1
Общество 20:49
Жертвами оползня на западе Колумбии стали 14 человек
Другие страны 20:40
Лейла Абдуллаева: Азербайджан не видит препятствий для продолжения переговоров о демаркации госграницы с Грузией (Интервью)
Политика 20:27