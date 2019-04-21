Порошенко признал поражение на выборах, но пообещал остаться в политике

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах главы государства после объявления результатов экзитполов. Выступая в пресс-центре своего штаба в Киеве, он заявил, что готов позвонить и поздравить своего оппонента Владимира Зеленского, передает Trend, ссылаясь на Интерфакс.

"Результаты экзитполов очевидны. Они дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его с победой", - заявил Порошенко.

Несмотря на практически разгромное поражение, из политики уходить он не намерен.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства - так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение. Я уйду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть, что я не ухожу из политики", - сказал президент.

Перед вторым туром голосования Порошенко, который, по данным опросов, существенно отставал от своего соперника, неоднократно заявлял, что примет любой выбор украинского народа.

Выступая сегодня вечером в своем штабе, президент признал, что выборы прошли честно, прозрачно и в полном соответствии с европейскими стандартами.

Как свидетельствуют результаты сразу нескольких экзитполов, шоумен Владимир Зеленский лидирует во втором туре голосования на выборах президента Украины, Согласно данным опросов, проводившихся на выходе с избирательных участков, за него отдали свое голоса от 72% до 73% избирателей. Петр Порошенко получает 25%-27% голосов.

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