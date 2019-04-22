Столтенберг ждет продолжения сотрудничества Украины с НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Украина ценный партнер НАТО, и мы ждем продолжения нашего сотрудничества", - написал Столтенберг на своей странице в Twitter.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский, который лидирует на выборах с 71,9% голосов после обработки 5,27% протоколов, действующего главу государства поддержали 25,79% избирателей.

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