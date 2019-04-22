Явка во втором туре выборов президента Украины составила 62,07%

22 апреля 2019 02:00 (UTC+04:00)

Явка во втором туре выборов президента Украины составила 62,07%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такие данные по результатам обработки протоколов со всех 199 избирательных округов опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.

Самая высокая явка зафиксирована во Львовской области - 67,34%, самая низкая - в Закарпатской области (46,38%).

Явка в первом туре выборов президента, который состоялся 31 марта, составила 62,8%.

Как свидетельствуют официальные данные ЦИК Украины по результатам обработки 17,88% протоколов, Зеленский набрал 73,35% голосов, его конкурент Петр Порошенко - 24,31%.

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