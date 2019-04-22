Трамп позвонил и поздравил Зеленского

22 апреля 2019 02:09 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп позвонил победителю во втором туре выборов президента Украины Владимиру Зеленскому и поздравил его, сообщает интернет-издание "Украинская правда", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Зеленскому позвонил с поздравлениями Дональд Трамп. Президент США. Только что", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды" в ночь на понедельник.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко набирают 73,01% и 24,65% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 15,78% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия.

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