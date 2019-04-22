Бывший боец UFC убит в Бразилии

22 апреля 2019 22:19 (UTC+04:00)

Бразильский боец смешанного стиля (ММА), выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Родриго Гояна де Лима убит в бразильском городе Белен. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

По информации источника, инцидент произошел из-за конфликта спортсмена с таксистом, причины которого не установлены. По предварительным данным, после того, как 26-летний спортсмен вышел из машины, водитель сбил, а затем переехал де Лиму, после чего скрылся с места происшествия. В настоящий момент ведется расследование.

Де Лима провел в UFC два поединка, потерпев в них поражения. Всего в карьере бойца девять побед (семь досрочно) и три поражения, еще один бой завершился ничейным результатом.

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