Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи

23 апреля 2019 02:55 (UTC+04:00)

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает ливийский портал Al-Wasat.

Как сообщает портал, официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил в понедельник на пресс-конференции, что "ЛНА обеспечила безопасность территорий и определила основные и второстепенные позиции ПНС (правительства национального согласия - ред.)".

Аль-Мисмари сказал, что ЛНА начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты после завершения первого этапа, пишет издание.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

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