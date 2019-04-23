Число погибших при сходе оползня в Колумбии выросло до 20 человек

23 апреля 2019 03:19 (UTC+04:00)

До 20 человек увеличилось число жертв схода оползня в Колумбии, сообщило в понедельник Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий южноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

Как отмечает управление, в муниципалитете Росас департамента Каука число погибших в результате схода оползня составило 20 человек, а общее число жертв, спровоцированных сильными дождями в стране, достигло уже 33 человек. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся в Колумбии как минимум до первой недели июня.

Происшествие в Кауке случилось рано утром в воскресенье. Ранее сообщалось, что заблокировано движение по одному из участков Панамериканского шоссе, соединяющего США и Канаду со странами Латинской Америки.

Обрушившиеся на страну дожди привели к ранению 22 человек, 18 пропали без вести, разрушено почти 40 домов и более 850 строений пострадали.

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